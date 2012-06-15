《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月11日-6月15日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周区间震荡.不过,美元买需旺盛推动汇价较中间价跌幅持续 位于0.7%上方,并一度触及扩波幅以来最大值0.9%.近期中间价定位与外围环境具有很强的 相关性,投资者聚焦周末希腊大选结果.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行在上周扣动三年半年来首次降息的扳机后,本周公开市场价量续显助经济 "稳增长"之意:连续第二周净投放,且随降息下行的正回购利率,助推市场资金成本. 业内人士并表示,虽然不能完全排除下周正回购利率续跌的可能性,但料下行空间有限.未 来,公开市场操作定将配合存款准备金率的调整,给市场提供充足的流动性,助力稳增长,短 期限工具或更受青睐.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券走势本周出现分化,受资金面趋紧及止盈盘涌出牵引,利率产品收益率多日连 续上行,不过周五买气稍显恢复,出现盘整.信用债周初表现坚挺,收益率震荡走低,不过投资者 需求逐渐减弱,转向获利了结.周末希腊大选成为市场关注焦点,不过料选举结果不会对债市产 生明显影响.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周明显上涨.半年末考核时点临近,机构纷纷压缩票据额度,出票量增加, 市场逐渐演变成买方主导.加之愈加紧张的资金面也令票市承压,业内人士表示转贴利率全周 上涨约20-50个基点(bp).[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周走势震荡,周初受宏观经济数据优于预期提振,但海外形势不明朗,国 内政策刺激作用难持续,致使市场人气低迷,成交额屡屡萎缩.不过本周依然录得1.1%的一周 涨幅.市场等待希腊选举等周末消息的更多指引,预计下周股指仍围绕2,300上下波动.[.SSCN] 期市: --沪铜当周震荡盘升,欧洲情势成为左右铜价的主要因素,周初因西班牙银行业获注资刺激铜 价跳涨,不过之后又担忧欧债危机继续恶化,铜价走弱.临近周末,因市场预期全球央行已准备 好挹注流动性救市,铜价反弹.沪铜主要合约SCFc3周五收报55,290元,较上周上涨1,960元. [MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周震荡走高,尽管欧元区同意向西班牙银行业提供1,000亿欧元贷款,但市场对 该国财政状况担忧仍挥之不去,在避险资金的关注下,金价表现较为坚挺,不过希腊周末即将 再次举行大选,其结果将对金融市场影响较大.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘 报333.21元,较上周涨10.29元;期金主要合约SHAUZ2收报335.26元,较上周涨9.95元.(完) --整理 冉莹/宿泱韫/边竞/林琦/刘昕/康熙泽; 审校 曾祥进