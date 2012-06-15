《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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以下为路透中文新闻为您整理的6月11日-6月15日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周区间震荡.不过,美元买需旺盛推动汇价较中间价跌幅持续 位于0.7%上方,并一度触及扩波幅以来最大值0.9%.近期中间价定位与外围环境具有很强的 相关性,投资者聚焦周末希腊大选结果.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行在上周扣动三年半年来首次降息的扳机后,本周公开市场价量续显助经济 "稳增长"之意:连续第二周净投放,且随降息下行的正回购利率,助推市场资金成本. 业内人士并表示,虽然不能完全排除下周正回购利率续跌的可能性,但料下行空间有限.未 来,公开市场操作定将配合存款准备金率的调整,给市场提供充足的流动性,助力稳增长,短 期限工具或更受青睐.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券走势本周出现分化,受资金面趋紧及止盈盘涌出牵引,利率产品收益率多日连 续上行,不过周五买气稍显恢复,出现盘整.信用债周初表现坚挺,收益率震荡走低,不过投资者 需求逐渐减弱,转向获利了结.周末希腊大选成为市场关注焦点,不过料选举结果不会对债市产 生明显影响.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周明显上涨.半年末考核时点临近,机构纷纷压缩票据额度,出票量增加, 市场逐渐演变成买方主导.加之愈加紧张的资金面也令票市承压,业内人士表示转贴利率全周 上涨约20-50个基点(bp).[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周走势震荡,周初受宏观经济数据优于预期提振,但海外形势不明朗,国 内政策刺激作用难持续,致使市场人气低迷,成交额屡屡萎缩.不过本周依然录得1.1%的一周 涨幅.市场等待希腊选举等周末消息的更多指引,预计下周股指仍围绕2,300上下波动.[.SSCN] 期市: --沪铜当周震荡盘升,欧洲情势成为左右铜价的主要因素,周初因西班牙银行业获注资刺激铜 价跳涨,不过之后又担忧欧债危机继续恶化,铜价走弱.临近周末,因市场预期全球央行已准备 好挹注流动性救市,铜价反弹.沪铜主要合约SCFc3周五收报55,290元,较上周上涨1,960元. [MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周震荡走高,尽管欧元区同意向西班牙银行业提供1,000亿欧元贷款,但市场对 该国财政状况担忧仍挥之不去,在避险资金的关注下,金价表现较为坚挺,不过希腊周末即将 再次举行大选,其结果将对金融市场影响较大.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘 报333.21元,较上周涨10.29元;期金主要合约SHAUZ2收报335.26元,较上周涨9.95元.(完) --整理 冉莹/宿泱韫/边竞/林琦/刘昕/康熙泽; 审校 曾祥进
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* 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 英镑料将录得周线涨幅，因欧元受政治因素打压 路透东京2月24日 - 美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.76，但仍未远离隔夜触及的两周低位112.55，本周迄今下滑0.2%。 美元未能摆脱美联储周三公布的会议记录所带来的压力。该会议记录比一些市场人士原先预期来得温和。 “市场人士仍在消化美联储1月会议记录，而且对这些记录的解读似乎有两个不同的阵营--认为基调更加鹰派或是更显鸽派--目前看来似乎是鸽派解读占了上风，”一家美系银行的私人客户集团投资长Bill Northey表示。 此外，美国财长努钦的讲话也让美元承压。他在上周就职以来的首次电视采访中告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。 努钦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望在国会8月休会前看到税改计
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。