《阳歌专栏》美国对华为和中兴展开新调查

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**美国对华为和中兴展开新的调查**

今天电信领域报出了一些有意思的消息：美国对华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)开展新的安全调查；中兴宣布将在电话会议领域与Vidtel展开合作；苹果(AAPL.O)与百度(BIDU.O)达成营收分享协议，在新的中国区iPhone中加载百度搜索引擎。

美国众议院对华为和中兴进行调查，以确认他们的网络设备是否对买家构成安全威胁。我几乎没注意到这则报导，因为看起来和近几周的调查很类似，都是西方国家政府调查华为和中兴是否构成安全威胁，以及是否获得中国政府不公平的补贴。本周早些时候，阿尔及利亚法院判定两家公司的雇员犯有贿赂罪，引发对其商业行为的进一步怀疑。

对于这些调查，两家公司采取的策略是试图将业务从传统的网络设备扩展至智能手机和其他争议更少的产品。

中兴宣布将与美国Vidtel联手在北美推出视频会议服务。双方的合作基础是中兴提供设备，Vidtel提供服务，以更低的成本推出与思科(CSCO.O)、Tandberg和PolycomPLCM.O等公司提供的类似产品和服务。中兴此举看起来明智，如果合作能够推出可靠的产品，那么不但会对北美对现有产品构成挑战，还可能对其他西方国家市场的类似产品构成挑战。中兴过去两年一直在积极发展智能手机业务，但该产品对公司利润率有很大冲击。

苹果与百度的合作上周就已经有报导，是苹果在新的中国区iPhone中加入更多与中国有关的功能的举措之一。今天报导的新意在于营收分享协议。硬件生产商很少有能力要求与服务提供商签署这样的协议，但是iPhone很受欢迎，因此苹果常常可以要求服务提供商作出这种让步。

估计很多中国企业会与苹果签署类似的营收分享协议，从而进入苹果新的iPhone手机。这对苹果有利，但可能影响中国企业的利润率。

一句话：美国对华为和中兴展开新的调查表明，两家公司的电信设备可能永远不会在西方国家获得广泛接受，他们应该专注于其他产品。

**美国矽谷银行与浦发成立合资银行**

我此前曾写过相关文章，称在高盛(GS.N)和花旗(C.N)等“先入为主者”撤退后，第二波低调的外国金融服务公司进军中国市场的浪潮已悄然在华上演，美国以服务科技业企业为重点的矽谷银行(Silicon Valley Bank)是加入这一大潮的最新企业。

这则最新消息还有个引人关注的方面，即中国政府的快速审批。中国政府已批准矽谷银行与浦东发展银行(600000.SS)成立合资银行，放行速度之快表明中国政府可能急于通过这些小银行引入更多外国专业经验，以建立一个可靠的民营企业银行系统，与大型国有银行的传统领域区隔运营。

我们先来看看相关的最新报导。矽谷银行的一位高管称，该行去年10月宣布在华开设合资银行，随即很快获得政府当局批准，速度之快让他颇感意外。报导还称，新的合资银行将在今年9月开业。数月前，花旗银行转让了持有多年的浦发银行的3%股权，显示许多大型西方银行纷纷从中资银行撤资的最新趋势。虽然多数西方银行撤离中资银行是为募集现金支撑其岌岌可危的资产负债表，但观察人士指出，让许多外资银行失望的是他们的投资并未变成战略合作关系，以帮助他们获益于中国快速增长的金融服务市场。

矽谷银行和浦发银行新的合作交易，服务重点明显是不断壮大的半导体芯片行业和长江三角洲地区不断增长的LCD和LED制造领域。鉴于西方大型银行与中资银行早前的许多合作曾被寄予厚望，但却从未真正实现过，最近这轮由规模较小银行发起的新行动，目标似乎更加聚焦，规划也比较适中，就如外企与地方小企业合作，采取目标具体、业务重点明确的行动。因此，我觉得这样的合作比之前的类似交易有更高的成功率。

金融业其他最新的低调合作涉及国际汇款服务公司MoneyGramMGI.N和美国运通(American Express)，前者刚刚拓展了与中国银行的合作，后者投资中国一家名为连连集团的移动电子支付企业。

中国政府或正悄然鼓励这种国际合作，以快速推动金融服务业获得世界级地位，特别是在中国面临其国内银行业危机时。中国的银行业危机在很大程度上缘于老旧的传统做法，使得该行业更像是政策性机构，而非以市场为导向的贷款机构。因此，未来数月预计会看到越来越多这种涉及西方中等规模企业的金融业新合作。

一句话：矽谷银行在华成立合资银行迅速获批，说明中国希望引入更专业的外国企业，支持其金融服务业发展。

**信天游与美国同业Sabre结盟**

我一般不喜欢自夸，但我不得不说，有些事情似乎又印证了我近期的预测，例如通常默默无闻的旅游行业。自那以后，该行业不断出现新动向，且几乎所有都与新的国际合作有关。

最近一段时间，每天都会有中国旅游业者与外国同业结盟的消息传出。美国航空和酒店票务巨头Sabre Holdings与中国信天游(ravelSky)组建的合资公司就是最新一起。该合作看似很引人关注，最新合作使Sabre系统的用户可立即享受信天游旗下三万家酒店的预订服务，而Sabre的十万家酒店也向后者的用户开放。

此类合作很明显是为满足与日俱增的中国和西方游客的需求，中国去西方旅游的人越来越多，而来华的西方游客也持续增长。此类合作似乎更加针对旅行社的酒店预订业务，而不是为迎合自由行的旅游预订网站，因此不会与携程(CTRP.O)、艺龙LONG.O和去哪儿网等在线旅游预订网站直接竞争，这些网站的业务重心在于国内市场的个人游客。

不过，当信天游最终进军消费者市场时，这次与Sabre的合作则可助其很快推出非常有吸引力的产品，迅速从携程和其他国内主要业者手中抢夺市场份额。此次合作似乎也在某个层面上说明，中国的航空和酒店预订企业正试图变得更加国际化。

我之前曾写过，这种新的全球化可能来自中国政府的推动。中国政府希望其所有行业都变得更具国际竞争性，而非单纯依靠国内市场。不管这种国际合作的原因是什么，近期出现的动力意味着我们或在未来数月中看到更多类似的合作声明，对那些相对较小、受到保护的旅游业企业构成冲击，其中多数迄今在很大程度上依靠国内市场。

即将开始的重组和产业转移以另一种形式在华尔街出现。携程宣布了价值3亿美元的股票回购计划以提振股价，随后该公司股价在盘后上涨近4%，但其股价依然只是一年前的三分之一。

由于携程在业界的主导地位以及重点发展核心旅游服务业务的能力，我总是很看好这家公司，但携程或许也需要跟随近期的潮流，寻找更多海外扩展机会，包括与外国同业可能达成的合作，否则在市场份额和实用性方面都可能会输给其他更有闯劲的竞争对手。