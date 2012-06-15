〔新债招标〕中国九个月贴现国债收益率走高,资金趋紧机构参与热情不足(更新版)

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
(新增交易员评论及细节)
* 九个月期国债收益率2.27%
* 明显高于二级及周三招标的一年债利率
* 资金趋紧抑制需求,机构参与热情不高
路透上海6月15日电---中国财政部周五招标发行的九个月期贴现国债,中标收益率明显高于二级市场和周三发行的一年期品种利率水平.因近日资金趋紧,且本期债不参与考核,令机构参与热情不高.
业内人士稍早透露,财政部招标发行的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债,加权中标收益率为2.27%.边际(最优)中标收益率为2.3655%,投标倍数1.22倍.
华北一银行交易员称,对将贴现国债作为现金管理工具的机构而言,今日贴现国债"比前几天的一年期的合适多了."
他进一步解释说,近日市场资金面略紧,不少已经拿了周三一年国债的机构再投资短债的兴趣有限.今日参与贴现国债投标的机构仅为27家,为承销团数量一半.所以1.22倍的投标倍数并不令人意外.
财政部周三招标的一年期固息国债利率2.15%,低于预测均值.在对未来还有降准和降息预期支撑下,机构对后续资金面预期总体仍较乐观;另外一级市场该期限利率产品供应不多,加之短端风险偏小,共同推低该期国债利率.[ID:nSB1606688]
"关键是贴现债不考核,大家随便投,以前有流标的情况,利率比两年期国债都高."北京一券商交易员并指出.
银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,九个月期品种最新收益率IFT9MY=CDC为2.1969%;二级市场上,剩余期限近八个月的国债120002券最新成交tCN120002=CFXS在2.1555%.
该期债为财政部今年第三期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.6月18日开始发行并计息,6月20日发行结束,6月25日起在各交易场所上市交易.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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