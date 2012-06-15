〔新债招标〕中国三年期地方债利率基本符合预期,配置需求料为主(更新版)

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
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* 首期三年地方债利率2.76%,基本符合预期
* 投标倍数1.47倍,配置需求料为主
* 与同期限国债利差维持在20bp附近
路透上海6月15日电---虽然临近半年末资金略显紧张,但并未太多影响到中国今年首批地方债的招标.配置盘需求支撑今日三年期地方债利率基本符合预期,与同期限国债利差也维持在20基点(bp)附近.
业内人士透露,财政部稍早代理招标发行的206亿元人民币三年期固息地方债,中标利率2.76%,接近此前2.74%的预测均值;投标倍数为1.47倍.
"地方债流动性比较差,应该是以配置盘的需求为主,(和同期国债)20个bp左右的利差,也比较符合预期."上海一商业银行交易员称.
此前市场对该期债的利率预测区间为2.60%-2.85%.
银行间市场固息利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在2.5719%;二级市场上,剩余期限近三年的固息国债120007券最新成交tCN120007=CFXS在2.53%.
206亿元的总规模中,青岛、广西、海南、重庆、陕西、新疆、甘肃省的额度分别为7、35、20、31、42、36及35亿元.上述债券将以2012年地方政府债券(一期)名称合并发行、合并托管上市交易.具体为18日开始发行并计息,19日发行结束,21日起上市交易.
2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)
--发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 黄凯
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