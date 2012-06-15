〔中国货币市场〕银行备战月底长期限资金利率上涨,近期需关注央企分红

路透上海6月15日电---中国银行间市场隔夜和七天质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五维持稳定.随半年末考核时点将近,14天及21天等长期限资金成本已悄然上行.交易员认为近期需关注央企分红的抽水效应及公开市场操作.
他们并指出,今日的例行存款准备金调整退回部分资金,但由于退回规模有限且大型银行出钱谨慎,因此基本未缓解流动性紧绷.在事件上,虽然财政存款已基本缴存完毕,但央企上缴半年度分红接踵而至,或成为近期流动性扰动因素.
北京一大型银行交易员表示,市场普遍相信,在"稳增长"的大方向下,央行倾向保持流动性稳定.从过往经验上看,央行或将通过公开市场操作进行调节.
上海一大型券商交易认为,随月底临近,资金面渐行渐"紧".但回购利率将维持震荡上行的走势,因为大方向上投资者对流动性的乐观预期仍未改变.
"今天的钱还是挺紧的,14天和21天都涨上去了,说明银行开始为月底布置资金了...但是回购不可能上的太快,多数应该震荡向上,主要是大家预计6月末后资金面就不会这么紧张了."她并称.
中国银行间市场21天质押式回购加权利率CN21DRP=CFXS本周(6月11日-6月15日)已经从日交易价格最低点2.73%一路上涨至最新报价3.20%.当周最高曾触及3.50%.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5672 2.5579 0.93 4,189.99
七天CN7DRP=CFXS 2.7338 2.7047 2.91 419.55
14天CN14DRP=CFXS 3.4199 2.9535 46.64 48.62
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5726 2.5589 1.37 1,588.30
七天CHICNY7D=CFXS 2.7327 2.7390 -0.63 102.10
==============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
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