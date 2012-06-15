《中国信用市场综述》资金面添市场波动,后市或迎准备金率再降窗口

作者 钟华

路透北京6月15日电---中国经济数据趋稳给债市收益率在降息预期兑现后提供暂时支撑,而本周银行体系相对紧张的资金面,助推包括信用债短端在内的中国债市收益率出现一定上行,但绝对收益率高的低评级信用债则仍是本次降息的受益者,其收益率下行趋势预计仍会延续.

现有经济数据还不能给中国本轮经济放缓的底部作出确认,货币政策基调仍倾向于宽松,中国债市总体预计会维持宽幅震荡行情,而银行体系资金面将可能继续为其走势提供推波助澜的短期动能.

而资金面的变数还在于中国准备金率可能因半年末效应及企业利税上缴等因素而迎来再降窗口的可能.当然,也不排除央行采取回购操作等其他工具来熨平这一资金需求波动.

与央行降息相随,中国公开市场连续两周净投放,但中国银行间资金成本代表之一的隔夜质押式回购加权平均利率CN1DRP=CFXS本周仍升逾20个基点(bp)至当前近2.6%的水平.6月初以来走升近70个bp.

在隔夜回购利率不断走升之时,七天期回购利率CN7DRP=CFXS则相对稳定,两者利差不断收窄至当前不足15个bp,这暗示隔夜回购利率短期续升动能有所掣肘.这与中国公开市场未来两周1,530亿元人民币资金到期,及本旬金融机构存款缴准备金清算可能会有一定退款有关.

但再审视期限稍长的14天CN14DRP=CFXS与隔夜回购利率的利差,会发现两者的利差本周快速放大,而14天期回购交易正逢半年末,这或许初步意味着半年末效应将给银行体系资金面带来一定扰动.

这一扰动预期在于银行等金融机构基于业绩考核需要,往往会展开季末存款资源争夺大战,从而可能会给银行体系回购利率带来时点上的升压,并进而对债市收益率造成影响.

以今年3月为例,当月存款增量高达2.95万亿元,这带来超过5,000亿元在4月初上缴准备金.不过,进一步考察过去10年央行数据显示,每年6月金融机构存款新增规模多不及当年3月存款增量大,但从过去4年的6月存款增量都在3月水平的七成以上.

再考虑到中国企业机构在半年后需要分红以及企业上缴利税等因素对银行体系的资金需求,将总体上大过资金供给,这意味着中国准备金率在央行维持宽松市场流动性的基调下可能会迎来再调降的窗口.

当然,中国金融机构季末存款大幅增长带来准备金缴款对银行体系资金需求,具有较强的时点效应,央行也可以通过公开市场逆回购操作等手段来熨平资金需求的波动.

事实上,中国央行在今年一季度货币政策执行报告也将公开市场回购操作作为银行体系流动性管理优先考虑的工具组合之一.然而,中国金融机构存款数据显示在6月大增之后,7月也往往会同样维持净增量.这意味着央行政策操作即使采取短期工具管理流动性之时,也有必要统筹考虑长期工具带来的效应.

此外,中国银行间市场交易商协会最近拟将短期融资券不纳入净资产40%发行限制,若这一政策获批将带动信用债市场的扩容,但实际上央企等机构短融发行此前已不受40%净资产的限制,且信用债扩容并非一朝一夕,因此该政策对短期信用债市场的冲击应有限.

外围环境看,希腊周日决定去留欧元区的大选让市场存在不确定性.如果希腊离开欧元区,希腊一国动荡将会扩散到全球市场,中国也不能置身事外,债券收益率下滑将是大概率事件.(完)