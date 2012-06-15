美国金融巨骗斯坦福被判入狱110年

中国债市动态：国债期货近午间掉头向下，现券收益率由跌转涨
路透上海2月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势反转，收益率由跌转涨；国债期货亦是先扬后抑，开盘后一度涨逾0.3%，近午间收盘时却快速下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Anna Driver/Eileen O'Grady
路透休斯顿6月14日电---美国前德州金融大亨斯坦福(Allen Stanford)周四被判处入狱110年，因其操纵了金额高达70亿美元的骗局，并用骗取的投资者钱财在加勒比地区维持奢华的生活。
美国地区法官David Hittner称，斯坦福的行为是"最恶名昭彰的刑事欺诈"，损失钱财的投资者称，斯坦福的罪行比另一位庞氏骗局策划者麦道夫(Bernard Madoff)有过之而无不及。
今年3月，陪审团认定针对斯坦福的13项犯罪指控成立，包括以欺诈和串通手段向美国和拉美地区数千名投资者出售其位于安提瓜银行的存单。他已经将部分收益消费在游艇、女友、赞助板球比赛和其他高档用品上。
斯坦福对欺诈和庞氏骗局的指控矢口否认，他在长达40分钟的声明中指责美国政府破坏了他的生意，表示自己持有的资产足以偿还存单持有者。"他们破坏了它，令其一文不名，"他说道。
斯坦福坚称："我不是一个窃贼。"
检察官William Stellmach向法官表示，"这个人丝毫不思悔改。他把受害者当成路上被撞死的动物。"
受害者Angela Shaw称，斯坦福专门向退休教师、退伍军人和炼厂工人下手，不像麦道夫那样只盯着有钱人。
关注斯坦福案件的律师表示，法官判处(斯坦福)长期监禁证据充分。(完)
--编译 王凤昌;发稿 程芳
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路透东京2月24日 - 日本公债价格周五上涨，受助于日本央行例行购债操作。公债收益率曲线呈现三周以来的最平坦状态，因市场追随近期全球债券收益率下降的趋势。 指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌1个基点报0.065%，为一个月低点。 10年期收益率在2月初曾升至一年高点0.150%，因市场怀疑日本央行对于大规模购债计划的承诺。 但收益率此后下滑，因央行表态称至少会在可预见的未来继续致力于购债，缓和了市场的紧张情绪。 超长期限公债表现较好，因日本央行在常规操作中购买此类期限的公债。周四的20年期公债标售获得旺盛需求，已提振超长债走势。 30年期公债收益率 跌4个基点至0.810%。 收益率曲线因此拉平，10年期和30年期公债收益率之差为三周来最小。 美国公债收益率周四下滑，因投资者对特朗普政府的政策不够清晰感到担忧。 当日涨
澳元兑美元跌至0.7712美元，周四时创下三个月高位0.7741。自11月以来，澳元已遭遇约0.7707-$0.7778附近的阻力。然周线可望上涨0.4%，部分是因美元全面疲弱。