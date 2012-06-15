美国金融巨骗斯坦福被判入狱110年

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Anna Driver/Eileen O'Grady

路透休斯顿6月14日电---美国前德州金融大亨斯坦福(Allen Stanford)周四被判处入狱110年，因其操纵了金额高达70亿美元的骗局，并用骗取的投资者钱财在加勒比地区维持奢华的生活。

美国地区法官David Hittner称，斯坦福的行为是"最恶名昭彰的刑事欺诈"，损失钱财的投资者称，斯坦福的罪行比另一位庞氏骗局策划者麦道夫(Bernard Madoff)有过之而无不及。

今年3月，陪审团认定针对斯坦福的13项犯罪指控成立，包括以欺诈和串通手段向美国和拉美地区数千名投资者出售其位于安提瓜银行的存单。他已经将部分收益消费在游艇、女友、赞助板球比赛和其他高档用品上。

斯坦福对欺诈和庞氏骗局的指控矢口否认，他在长达40分钟的声明中指责美国政府破坏了他的生意，表示自己持有的资产足以偿还存单持有者。"他们破坏了它，令其一文不名，"他说道。

斯坦福坚称："我不是一个窃贼。"

检察官William Stellmach向法官表示，"这个人丝毫不思悔改。他把受害者当成路上被撞死的动物。"

受害者Angela Shaw称，斯坦福专门向退休教师、退伍军人和炼厂工人下手，不像麦道夫那样只盯着有钱人。

关注斯坦福案件的律师表示，法官判处(斯坦福)长期监禁证据充分。(完)