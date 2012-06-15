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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 14:24 BJT

〔欧洲政经〕德国央行总裁:不允许希腊以扩散风险来要挟欧洲

路透雅典6月15日电----德国央行总裁魏德曼周五表示,欧元区不允许任何国家拿金融扩散效应的威胁来要挟欧洲;希腊将在两天后举行大选,这场选举将决定债台高筑的希腊是否会坚守欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助协议条件.

"在任何状况下,我们必不能允许任一国家以扩散的后果来要挟我们."魏德曼在接受希腊报纸Kathimerini访问时表示.

他称,希腊必须遵守3月签署的1,300亿欧元元助方案,并不允许展延时程以让希腊有更多时间达成目标.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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