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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 16:39 BJT

〔表格〕英国4月全球商品贸易逆差为101.03亿英镑,预估为逆差85亿

路透伦敦6月15日电---英国国家统计局周五公布:

* 英国4月全球商品贸易逆差为101.03亿英镑(预估为逆差85亿),3月修正后为逆差87.34亿英镑.

* 英国4月的全球商品贸易逆差为有史以来第二高.

* 英国4月对非欧盟地区的贸易逆差为52.02亿英镑(预估为逆差41.8亿),3月修正后为逆差41.79亿英镑.

* 英国4月对非欧盟地区的贸易逆差为2011年1月以来最高.

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