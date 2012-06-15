〔表格〕欧元区4月贸易顺差52亿欧元,高于市场预估

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透布鲁塞尔6月15日电---欧盟统计局周五公布:
* 欧元区4月未经调整的贸易顺差为52亿欧元(上年同期为逆差45亿欧元,路透调查预估为顺差30亿欧元)
* 欧元区4月未经季节调整的出口较上年同期增长6%,进口下滑1%
* 欧元区4月经季节调整的出口较前月下滑1.3%,进口较前月下滑3.0%
具体数据如下(单位为10亿欧元):
欧元区 2011年4月 2012年4月 变化(%) 11年3月 12年3月 变化(%) 11年1-4月 12年1-4月 变化(%)
出口 139.1 147.6 6% 157.9 165.1 r 5% r 556.9 601.2 8%
进口 143.7 142.4 -1% 157.0 r 157.6 r 0% 580.3 595.3 3%
贸易收支 -4.5 5.2 0.9 r 7.5 r -23.3 5.9
注:数据未经季节调整,r为修正值
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--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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