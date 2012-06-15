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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 17:14 BJT

〔表格〕欧元区4月贸易顺差52亿欧元,高于市场预估

路透布鲁塞尔6月15日电---欧盟统计局周五公布:

* 欧元区4月未经调整的贸易顺差为52亿欧元(上年同期为逆差45亿欧元,路透调查预估为顺差30亿欧元)

* 欧元区4月未经季节调整的出口较上年同期增长6%,进口下滑1%

* 欧元区4月经季节调整的出口较前月下滑1.3%,进口较前月下滑3.0%

具体数据如下(单位为10亿欧元):

欧元区 2011年4月 2012年4月 变化(%) 11年3月 12年3月 变化(%) 11年1-4月 12年1-4月 变化(%)

出口 139.1 147.6 6% 157.9 165.1 r 5% r 556.9 601.2 8%

进口 143.7 142.4 -1% 157.0 r 157.6 r 0% 580.3 595.3 3%

贸易收支 -4.5 5.2 0.9 r 7.5 r -23.3 5.9

注:数据未经季节调整,r为修正值

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--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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