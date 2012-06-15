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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 14:22 BJT

〔标题新闻〕欧洲5月新车注册降8.7%至110.7万辆,德法两国销量下滑而英国大增--ACEA

* 欧洲汽车工业协会(ACEA)

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