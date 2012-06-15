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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 15:03 BJT

〔泰国经济〕若有必要会以利率工具扶助经济--央行总裁

路透曼谷6月15日电---泰国央行总裁张旭州周五称,央行准备,若欧洲危机造成严重问题,将召开紧急会议并通过利率来扶助经济.

"货币政策委员会重申,准备好在必要时动用利率帮助经济.在政策利率为3.0%的情况下,仍有调整空间."

不过他表示,欧洲问题还没有严重影响到泰国金融市场和机构.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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