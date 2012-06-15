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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 15:16 BJT

〔国际油市〕日本众议院通过承保伊朗原油进口的议案

路透东京6月15日电---日本众议院周五通过法案,为伊朗原油船货保险提供政府担保,在亚洲进口伊朗石油的主要国家之中,日本成为第一个设法回避欧盟制裁措施的国家.

法案目前将送交参议院,反对党的席次在参议院占大多数.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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