〔企业并购〕中国商务部附加限制性条件批准联合技术收购古德里奇

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透北京6月15日电---中国商务部周五表示,附加限制性条件批准美国联合技术公司(UTX.N)收购飞机系统制造商古德里奇GR.N.
中国商务部网站刊发公告称,鉴于联合技术收购古德里奇,将对飞机交流发电系统市场产生排除、限制竞争的效果,商务部决定附加限制性条件批准此项集中.
公告要求剥离古德里奇的电源系统业务,联合技术应在商务部批准此项集中后6个月内为被剥离业务找到购买人并与之签订买卖协议.经申请,上述期限可延长至9个月.
在飞机交流发电系统市场中,全球共有包括联合技术和古德里奇在内的六家供应商.交易前联合技术和古德里奇的市场份额分别为72%和12%.(完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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