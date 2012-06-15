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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 15:22 BJT

〔英国金融〕央行6月20日将启动紧急流动性供应工具

路透伦敦6月15日电---英国央行周五宣布,下周将首次举行针对银行的紧急流动性供应操作,这是一整套应变措施的一部分,目的是在欧债危机恶化之际,协助信贷在英国经济体系流动.

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