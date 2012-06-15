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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 15:48 BJT

〔欧洲金融〕欧元体系将继续向需要的银行业者提供流动性--ECB总裁

路透6月15日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示:

* 欧元体系将继续向需要的银行业者提供流动性

* 我们面临这样的紧急状态,政治决议的影响短期要大过我们能采取的货币政策

* 已然排除银行信贷供应方面的限制

* 三年期长期再融资操作(LTRO)全面的支撑作用需要时间来显现

* 通胀率预期依然良好受控

* 所有欧元区国家均不存在通胀风险

* 欧洲需要更紧密的政治联盟

* 对维持物价稳定的承诺将继续指导我们未来的政策

* 欧洲央行必须确保不逾越权限.(完)

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