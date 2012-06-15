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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 15:25 BJT

〔澳洲股市〕小涨,关注希腊周日选举

路透悉尼6月15日电---澳洲股市周五上涨0.4%,因报导称主要央行已准备好,若希腊选举导致市场震荡就提供流动性托市.

市场本周一直处于震荡走势,因投资者难以预期希腊周日选举可能产生何种结果.

指标S&P/ASX 200指数小涨15.1点,至4,057.3点,本周累计收低0.8%.

"临近希腊选举,金融市场似乎多少有了点准备,知道如果状况糟糕央行就会扣动流动性扳机,让他们多少感到安心."CMC Markets资深交易员Tim Waterer表示.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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