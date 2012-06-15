版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 15:40 BJT

〔英国债市〕公债及利率期货大涨,此前英国央行宣布流动性措施

路透伦敦6月15日电---英国公债及利率期货周五盘初大涨,此前英国央行总裁金恩宣布一套提振银行体系流动性的措施,并暗示可能推出更多量化宽松举措.

0720GMT,9月英国公债期货大涨88个跳动点至119.95,表现超越德债逾0.5大点.

2014年英镑利率期货<0#FSS:>一度大涨22个跳动点.9月短期英镑利率期货FSSU2则是上涨13个跳动点.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

债券新闻..............[DBT-CMN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐