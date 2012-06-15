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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 15:22 BJT

〔日本债市〕公债价格小幅上涨,关注希腊选举

路透东京6月15日电---日本公债价格周五小涨,因部分市场人士在下周赎回前买入,但周末希腊大选在即,市场心态谨慎,限制波动.

超长债的逢低买盘令收益率(殖利率)曲线趋平,6月20日的季度性公债赎回支撑基金和保险商的需求.

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