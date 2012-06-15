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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 15:31 BJT

〔俄罗斯央行〕维持指标利率不变

路透6月15日电---俄罗斯央行称:

* 维持指标利率不变.

* 维持指标再融资利率在8.00%不变,一天期存款利率维持在4.00%不变.

* 将降低外汇互换利率,以改善流动性并抑制货币市场利率波动.

* 货币市场利率对未来数月而言是适宜的.(完)

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