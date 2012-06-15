版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 15:55 BJT

〔全球金融〕日本央行总裁希望欧洲决策者迅速行动以防全球性金融危机

路透东京6月15日电---日本央行总裁白川方明周五表示:

* 希望欧洲决策者迅速采取行动以防范全球性金融危机

* 日本金融企业与日圆融资市场非常稳定

* 欧债问题是日本经济前景的最大风险

* 日圆升值不利于日本经济,因会损及企业利润与信心

* 外部需求略微弱于预期,部分归因于中国经济持续放缓.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐