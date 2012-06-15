版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 15:31 BJT

〔全球金市〕金价因美国数据低迷而小升,投资者关注希腊大选

路透新加坡6月15日电---金价周五小升,从而将此波升势延续至第六日,因低迷的美国经济数据激发了对放松货币政策的希望.与此同时投资者也在关注希腊周末的大选,此次大选结果攸关该国是否会退出欧元区.

美国经济数据连续第二天表明复苏放缓,这给予美联储进一步祭出刺激措施的理由.作为通胀的对冲资产,放松措施或强化黄金的魅力.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐