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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 16:09 BJT

〔英国金融〕贷款计划的规模将取决于企业需求状况--财政部官员

路透伦敦6月15日电---英国财政部经济次长Mark Hoban周五表示,英国促信贷的新计划规模将取决于企业需求状况.

"我们希望做的就是,提供给银行机会,让他们以低于目前水平的利率向企业放贷.我认为这对很多有信誉的企业是有吸引力的…而规模将取决于需求情况."Hoban被问及他设想的额外贷款规模时,对BBC电台表示.

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