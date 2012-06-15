〔中国债市〕利率产品窄幅震荡,短期资金趋紧或推动收益率反弹

路透北京6月15日电---中国银行间债市利率产品收益率周五窄幅震荡,其中中长端国债收益率出现小幅走低.交易人士指出,预计短期资金面持续趋紧,由此或成为收益率反弹诱因.

交易员们并指出,信用债前期一度坚挺,不过当前收益率已经处于相对低位,未来一段时间,资金或更青睐获利了结.周末希腊大选成为市场关注焦点,不过料选举结果不会对债市产生明显影响.

"早晨收益率下行了不少,不过之后又回去一点,现在又回到早上的水平去了.3,5,7,10年国债都比昨天低了,大约1-3个bp不等."上海一银行交易员称,"今天看到很多人在出AAA、AA+的信用债."

华北一银行交易员表示,信用产品整体而言,收益率已经在一个相对的低位徘徊,需求积极性明显减弱,而获利了结压力已有抬头之势.

中国银行间市场隔夜和七天质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五维持稳定.随半年末考核时点将近,14天及21天等长期限资金成本已悄然上行.交易员认为近期需关注央企分红的抽水效应及公开市场操作.[ID:nSB1612568]

希腊周日的选举令人屏息以待,在争夺选举胜利的道路上,激进左派与保守派并驾齐驱.这场选举将决定希腊在欧元区的去留,而且有可能把目前这场动荡扩散到全球金融市场中去.[ID:nSB1611766]

剩余期限约6.73年的固息国债120005券最新双边报价tCN120005=CFXM为3.1800%/3.1720%,上日尾盘为3.2100/3.2020%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5674 2.7321

上日 2.5579 2.7047

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5850/2.5210

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2288/2.1638

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7569/2.6870(完)

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