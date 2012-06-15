〔中国债市〕利率产品窄幅震荡,短期资金趋紧或推动收益率反弹

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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路透北京6月15日电---中国银行间债市利率产品收益率周五窄幅震荡,其中中长端国债收益率出现小幅走低.交易人士指出,预计短期资金面持续趋紧,由此或成为收益率反弹诱因.
交易员们并指出,信用债前期一度坚挺,不过当前收益率已经处于相对低位,未来一段时间,资金或更青睐获利了结.周末希腊大选成为市场关注焦点,不过料选举结果不会对债市产生明显影响.
"早晨收益率下行了不少,不过之后又回去一点,现在又回到早上的水平去了.3,5,7,10年国债都比昨天低了,大约1-3个bp不等."上海一银行交易员称,"今天看到很多人在出AAA、AA+的信用债."
华北一银行交易员表示,信用产品整体而言,收益率已经在一个相对的低位徘徊,需求积极性明显减弱,而获利了结压力已有抬头之势.
中国银行间市场隔夜和七天质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五维持稳定.随半年末考核时点将近,14天及21天等长期限资金成本已悄然上行.交易员认为近期需关注央企分红的抽水效应及公开市场操作.[ID:nSB1612568]
希腊周日的选举令人屏息以待,在争夺选举胜利的道路上,激进左派与保守派并驾齐驱.这场选举将决定希腊在欧元区的去留,而且有可能把目前这场动荡扩散到全球金融市场中去.[ID:nSB1611766]
剩余期限约6.73年的固息国债120005券最新双边报价tCN120005=CFXM为3.1800%/3.1720%,上日尾盘为3.2100/3.2020%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.5674 2.7321
上日 2.5579 2.7047
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5850/2.5210
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2288/2.1638
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7569/2.6870(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。