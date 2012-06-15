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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 15:49 BJT

〔全球金融〕若希腊选举加剧动荡,各国央行可提供流动性支持--日央行

路透东京6月15日电---日本央行总裁白川方明周五表示,若周末的希腊大选加剧市场紧张情势,各国央行能提供流动性以抚慰市场.

"各国央行一致保持着相互间的密切接触,"白川方明对一个记者会表示,"各国央行有一个共识,即确保金融体系稳定至关重要."

日本央行周五维持货币政策不变,但承诺,如果本周末希腊大选引发新一轮全球市场震荡,将尽最大努力确保日本银行体系稳定.[ID:nSB1612504] (完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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