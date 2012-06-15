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债券 | 2012年 6月 15日 星期五 16:16 BJT

〔欧洲政经〕德央行总裁称,不允许希腊以扩散风险来要挟欧洲(更新版)

(新增细节)

路透雅典6月15日电---德国央行总裁魏德曼周五表示,欧元区不允许任何国家拿金融扩散效应的威胁来要挟欧洲.希腊将在两天后举行大选,这场选举将决定希腊是否会留在欧元区.

魏德曼重申,6月17日大选后组建的政府须接受该国3月与欧盟和国际货币基金组织(IMF)所签署协议中的所有条件.该协议规模为1,300亿欧元.

"这份协议是由包括希腊政府在内的各方签署而达成的,"他在接受希腊日报Kathimerini、意大利Corriere della Sera和西班牙等各国媒体联合采访时表示.

"在任何情况下,我们都不会允许任何国家以扩散效应来要挟我们."

他表示,如果不完全遵守协议中附带的严苛撙节条件,就将切断对希腊的金援.若未获得下一笔救援款项,希腊拥有的资金只能维持几周.

魏德曼甚至拒绝亲救援政界人士的呼吁,他们呼吁延展撙节计划时程,给希腊更多时间来达到目标.

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