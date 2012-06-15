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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 16:24 BJT

〔日圆汇率〕财务省财务官中尾武彦:将对汇率波动作出恰当反应

路透东京6月15日电---日本财务省财务官中尾武彦周五说,近期汇率波动没有反映日本经济基本面,当局将对汇率波动作出恰当反应.

他说近期日圆涨势为单边走势,反映出对欧洲经济的担忧.而IMF认为日圆"略微被高估"没什么奇怪的.(完)

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