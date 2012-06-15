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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 16:23 BJT

〔西班牙金融〕第一季末债务/GDP之比为72.1%,2011年为68.5%--央行

路透马德里6月15日电---西班牙央行周五表示,西班牙第一季末的债务/GDP之比为72.1%,2011年为68.5%.

该国17个自治区的债务总额为1,451亿欧元(1,830亿美元),相当于GDP的13.5%,且高于2011年底时的1,401亿欧元.(完)

--编译 侯向明;审校 白云

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