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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 16:16 BJT

〔标题新闻〕马来西亚6月1-15日棕榈油出口较上月同期增长28%,达至722,455吨--SGS

注:SGS为船货调查机构Societe Generale de Surveillance的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8HE5IQ]

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