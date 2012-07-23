《汇市简讯》澳元/日圆处于守势,但仍处于近期高位附近

0015GMT * 澳元/日圆追随其他日圆相关货币对下降,受避险情绪影响 * 但走势并非全部偏向负面,尽管出现回落 * 目前水准附近提供初步支撑,一目均衡转换线切入位在81.07 * 80.81下方一目均衡基准线呈上升趋势,云区顶部在79.81 * 日本投资者或仍为良好买家,可能在底部出现时买入.(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰