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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:49 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆处于守势,但仍处于近期高位附近

0015GMT * 澳元/日圆追随其他日圆相关货币对下降,受避险情绪影响 * 但走势并非全部偏向负面,尽管出现回落 * 目前水准附近提供初步支撑,一目均衡转换线切入位在81.07 * 80.81下方一目均衡基准线呈上升趋势,云区顶部在79.81 * 日本投资者或仍为良好买家,可能在底部出现时买入.(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰

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