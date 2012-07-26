《汇市简讯》美元/台币在30.10上方保持上行趋势

2331GMT * 美元/台币店头交易料开在30.14左右,无本金交割远期外汇(NDF)隔夜报30.14-16 * 欧元和澳元引领的风险交易隔夜强劲复苏,受欧洲央行官员诺沃特尼评论影响 * 欧元/美元在1.20左右的强劲买兴亦助力反弹 * 美元/台币自突破30.00以来持续向上迈进 * 月底(美元)出口商卖盘迄今亦未带来帮助.(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰