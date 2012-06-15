〔中国票据市场〕转贴利率本周上涨,半年末考核将近机构压缩票据规模

路透上海6月15日电---中国票据市场转贴利率本周明显上涨.半年末考核时点临近,机构纷纷压缩票据额度,出票量增加,市场逐渐演变成买方主导.加之愈加紧张的资金面也令票市承压,业内人士表示转贴利率全周上涨约20-50个基点(bp).

他们并指出,鉴于存款流失情况不乐观,且银行肩负发放贷款的压力,机构开始压缩票据规模让渡给贷款.票据额度从宽松到紧缩的快速变化,令出票机构有些措手不及,为能尽快出票报价也相对较高.

此前媒体报导称,6月第一周四大国有银行新增贷款仅66亿人民币,信贷市场并没有如期出现回暖态势;而存款也延续了此前一贯的月初大规模回落的情形,四大行存款较上月末大幅下降2,720亿元.

报导援引多位银行业内人士称,无论从金融机构总行还是地方分支机构,5月份以来正在越来越多地接收到来自地方政府强有力投资冲动下的政治动员.[ID:nSB1606386]

"我们(买盘)挂了个很高的价格出去,想试试水,结果很多机构都来询问,说明(转贴利率)上涨还是有空间的...主要是出票的太多,都在压额度给贷款让空间."上海一银行交易员称.

针对证监会紧急叫停券商与银行在票据等业务上的合作,该交易员认为,主要是个别机构打"擦边球"的行为,因此该"叫停"对于市场本身影响有限.

消息人士此前透露,证监会近日紧急要求京、沪、深证监局对辖内券商与银行在票据等业务上的合作加大监管,深圳券商的此类业务目前已经被叫停.[ID:nSB1593874]

中国银行间市场隔夜和七天质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五维持稳定.随半年末考核时点将近,14天及21天等长期限资金成本已悄然上行.交易员认为近期需关注央企分红的抽水效应及公开市场操作.[ID:nSB1612568]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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本周五 4.6339/4.3853 4.8562/4.6122 5.8800/5.4273

上周五 4.7582/4.5158 5.0050/4.7262 5.9618/5.5145

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变动(bp) -0.1243/-0.1305 -0.1488/-0.114 -0.0818/-0.0872

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.1687%,较上周五的4.2639%继续下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.2956/2.2340 2.3497/2.2897

周四 2.2756/2.2146 2.3397/2.2751

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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