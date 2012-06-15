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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 16:21 BJT

〔标题新闻〕德国资讯及通讯科技市场2012年将增长1.6%至约1,510亿欧元--行业协会Bitkom

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7MT02Q]

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