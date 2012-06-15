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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 16:50 BJT

〔印度政经〕慕克吉6月24日将卸任财长一职,参加总统竞选--电视台

路透新德里6月15日电---电视台周五报导称,印度财政部长慕克吉将于6月24日卸任,参加总统竞选.

执政的国大党定于周五与竞选联盟会面,敲定其总统竞选人.当内消息人士此前称,慕克吉是最有力争夺者.

慕克吉办公室对此报导当前没有回应.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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