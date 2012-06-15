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债券 | 2012年 6月 15日 星期五 16:55 BJT

〔欧洲央行〕总裁德拉吉:将在需要时消除过度流动性

路透法兰克福6月15日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示,欧洲央行有办法在需要的时候控制扩张性货币政策.

"我认为,我们能够在不引发问题的情况下消除过多流动性,只要是出现了流动性过度的情况,"德拉吉在法兰克福召开欧洲央行观察年会时表示.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王冠中

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