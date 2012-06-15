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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 17:01 BJT

〔欧洲汇市〕澳元兑美元升至一个月高位,市场冒险意愿升高

路透伦敦6月15日电---澳元兑美元周五欧洲盘中触及一个月高位,受惠于冒险意愿回温,因预期若周日希腊选举结果引发动荡,全球各国央行将会采取行动稳定金融市场.

澳元AUD=D4上涨0.2%至1.0040美元,为5月中旬以来最高.(完)

--编译 张明钧;审校 隋芬

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