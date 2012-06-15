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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 17:13 BJT

〔表格〕欧元区第一季就业人口较前季减少0.2%,同比减少0.5%

路透布鲁塞尔6月15日电---欧盟统计局周五公布的数据显示,欧元区第一季就业人口较前季减少0.2%,较上年同期减少0.5%.

以下为详细数据:

较上季变动百分比

2011 2011 2011 2012

第二季 第三季 第四季 第一季

欧元区17国 0.2 -0.2 -0.3 -0.2

欧盟27国 0.2 -0.2 -0.1 0.0

较上年同期变动百分比

2011 2011 2011 2012

第二季 第三季 第四季 第一季

欧元区17国 0.4 0.2 -0.2 -0.5

欧盟27国 0.4 0.1 0.0 -0.1

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--编译 王冠中;审校 王洋

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