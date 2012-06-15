〔中港股市〕沪港两市双双收高,但希腊大选前投资者依旧谨慎

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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路透香港6月15日电---香港股市周五跳涨,本周收高4%,主要得益于周末希腊大选前市场出现的空头回补.不过交投依旧清淡,因不断深化的欧债危机令投资者惴惴不安.
恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE今日分别上涨2.3%和2.4%.
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* 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 英镑料将录得周线涨幅，因欧元受政治因素打压 路透东京2月24日 - 美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.76，但仍未远离隔夜触及的两周低位112.55，本周迄今下滑0.2%。 美元未能摆脱美联储周三公布的会议记录所带来的压力。该会议记录比一些市场人士原先预期来得温和。 “市场人士仍在消化美联储1月会议记录，而且对这些记录的解读似乎有两个不同的阵营--认为基调更加鹰派或是更显鸽派--目前看来似乎是鸽派解读占了上风，”一家美系银行的私人客户集团投资长Bill Northey表示。 此外，美国财长努钦的讲话也让美元承压。他在上周就职以来的首次电视采访中告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。 努钦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望在国会8月休会前看到税改计
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。