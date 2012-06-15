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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 17:12 BJT

〔中港股市〕沪港两市双双收高,但希腊大选前投资者依旧谨慎

路透香港6月15日电---香港股市周五跳涨,本周收高4%,主要得益于周末希腊大选前市场出现的空头回补.不过交投依旧清淡,因不断深化的欧债危机令投资者惴惴不安.

恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE今日分别上涨2.3%和2.4%.

大陆股市方面,沪综指.SSEC收高0.5%,沪深300指数.CSI300上涨0.3%.

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