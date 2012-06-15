〔中国债市〕人民币利率互换小涨,各国央行会协同行动消息缓和市场情绪

路透北京6月15日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周五小涨.市场人士表示,如果希腊大选结果导致金融市场动荡,各国央行准备采取协同行动的消息缓和了市场的担忧情绪,国内IRS随之略走强,然成交仍显清淡.

"IRS今天比较冷清,上了一两个点,属于正常波动范围."上海一银行交易员称,"昨天欧美纷纷表态,市场不大担心希腊会发生太严重的问题了."

他并指出,月内IRS或趋涨,因半年末渐进,资金面或存压力,加之当前资金融出方过于集中于中资大行,也增加了资金利率上调的可能性.

上海另一银行交易员则认为,相较而言,希腊问题的进程对IRS的影响会更大一些,一切有待事态明朗后再定方向,"先看是哪个政党当选;即使是左翼当选,也是说是一码事,干是一码事,不一定会像之前叫嚣的那样做."

希腊周日的选举令人屏息以待,在争夺选举胜利的道路上,激进左派与保守派并驾齐驱.这场选举将决定希腊在欧元区的去留,而且有可能把目前这场动荡扩散到全球金融市场中去.[ID:nSB1611766]

据20国集团(G20)官员对路透表示,若周日希腊大选引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.[ID:nSB1611582]

银行间市场隔夜和七天质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五维持稳定.随半年末考核时点将近,14天及21天等长期限资金成本已悄然上行.交易员认为近期需关注央企分红的抽水效应及公开市场操作. [CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 2.5660/2.6580 2.5125/2.6075 2.6483/2.7450 2.7983/2.8950 2.8120/3.0760

周四 2.5825/2.6825 2.5230/2.6230 2.6440/2.7440 2.8000/2.9000 2.8125/3.1125

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变动 -0.0165/-0.0245 -0.0105/-0.0155 +0.0043/+0.0010 -0.0017/-0.0050 -0.0005/-0.0365

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)