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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 17:25 BJT

〔标题新闻〕马来西亚政府已驳回要求关闭澳洲矿商Lynas在当地稀土工厂的诉讼--路透所见文件

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E8EU002]

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