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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 17:59 BJT

〔国际油市〕OPEC秘书长:预计所有成员国将减产以遵守日产量限制

路透维也纳6月15日电---石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周五在一场记者会上称,OPEC成员国将减产以达成日产3,000万桶的上限,料将在7月见到相关效应.

"目前我们每日超额生产160万桶,如今我们决定拿掉这160万桶."巴德里表示."每个成员国都会遵守."

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