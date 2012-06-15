版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 18:26 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/日圆日内跌逾1%,希腊选前投资人转进日圆避险

路透伦敦6月15日电---欧元兑日圆周五欧洲盘中扩大跌势,日内跌幅超过1%,因在周末希腊大选之前,投资人选择转进日圆避险;此次希腊大选结果可能引发金融市场动荡.

欧元EURJPY=跌破99.40日圆的停损单聚集处,在电子交易平台EBS下探99.270的低点.

美元/日圆JPY=亦面临压力,下跌近0.9%至78.70日圆.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐