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债券 | 2012年 6月 15日 星期五 18:26 BJT

〔欧洲政经〕西班牙不需要更大范围的援助--德国财政部发言人

路透柏林6月15日电---德国财政部发言人Martin Kotthaus周五说,西班牙除了其银行业以外,不需要更广泛的救援.

在一个例行记者会上,当被问及他是否也在担心整个西班牙都需要救助时,Martin Kotthaus说"不".(完)

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