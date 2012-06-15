〔欧洲政经〕西班牙不需要更大范围的援助--德国财政部发言人

日本债市：公债价格走高，受日本央行购债操作和全球债市涨势推动

路透东京2月24日 - 日本公债价格周五上涨，受助于日本央行例行购债操作。公债收益率曲线呈现三周以来的最平坦状态，因市场追随近期全球债券收益率下降的趋势。 指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌1个基点报0.065%，为一个月低点。 10年期收益率在2月初曾升至一年高点0.150%，因市场怀疑日本央行对于大规模购债计划的承诺。 但收益率此后下滑，因央行表态称至少会在可预见的未来继续致力于购债，缓和了市场的紧张情绪。 超长期限公债表现较好，因日本央行在常规操作中购买此类期限的公债。周四的20年期公债标售获得旺盛需求，已提振超长债走势。 30年期公债收益率 跌4个基点至0.810%。 收益率曲线因此拉平，10年期和30年期公债收益率之差为三周来最小。 美国公债收益率周四下滑，因投资者对特朗普政府的政策不够清晰感到担忧。 当日涨