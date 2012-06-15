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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 18:38 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,新加坡与泰国股市一周表现领先

路透曼谷6月15日电---东南亚股市周五大多收高,且周线录得涨幅,因全球油价反弹提振能源股.

新加坡海峡时报指数.FTSTI涨1.3%,扭转连续两日跌势,因主要央行计划一旦周日希腊选举引发市场动荡,就将出手平抑,这令投资者重拾一些信心.

新加坡股市本周累计上涨2.7%,此前连跌五周.

泰国股市.SETI攀升1.1%,投资者买入炼油企业等近期深跌的大盘股.

该股指本周上涨3.4%,在东南亚股市中表现最佳.

1024GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2811.00 37.19 +1.34 +6.22 2646.35

马来西亚 .KLSE 1579.23 8.29 +0.53 +3.17 1530.73

泰国 .SETI 1165.73 12.72 +1.10 +13.69 1025.32

印尼 .JKSE 3818.11 26.49 +0.70 -0.10 3821.99

菲律宾 .PSI 4930.63 -90.22 -1.80 +12.78 4371.96

越南 .VNI 433.09 7.81 +1.84 +23.19 351.55

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(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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