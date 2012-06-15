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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 19:27 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶六周来首次录得单周上涨

路透东京6月15日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶合约录得六周来首度单周上涨,但仍保持在近期的交投区间,因投资者等待周末希腊大选的结果.

20国集团(G20)官员对路透表示,若周日希腊大选引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.美国一位高级官员警告称,希腊大选将不会提供欧元区债务危机"下一步将如何发展的确定性信号".但如果本周末三个重要选举之后市场严重紧张,主要央行做好准备向金融系统提供足够的资金.埃及和法国本周末也将举行大选.[ID:nSB1611582]

TOCOM交投最为活跃的11月期胶合约<0#2JRU:> JRUc6上涨4.4日圆,或1.8%,报每公斤247.8日圆.

该合约一度升至248.4日圆,周一也曾低见两年半低点232.2日圆.本周该合约上涨4.3%.

泰国支撑胶价的努力对TOCOM市场影响甚微.目前市场的焦点在欧债危机和橡胶需求前景之上.

上海期交所主力9月期胶<0#SNR:> SNRU2收高585元人民币,每吨报22,920元.

新加坡SICOM交易所近月7月期胶<0#STF:> STFN2最新报每公斤295.90美分,涨9.8美分.(完)

--编译/审校 王洋/田建华

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