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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 20:02 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差大涨190%,炼厂削减产能应对需求低迷

路透新加坡6月15日电---亚洲石脑油裂解价差周五增长近两倍至每吨23.80美元,从此前三日的大幅下滑中恢复,因炼厂削减产能利用率以解决需求低迷的问题.

即便是在目前的水平,石脑油裂解价差较今年高位每吨182.63美元也下跌近87%.

一位在新加坡的交易员说:"像过去两天那样,石脑油(较布兰特原油期货)裂解价差为单位数水平不常见.因此存在修正空间,尤其是当欧洲炼厂削减产能利用率之时."

"远东地区也在削减产能利用率,还有印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)在维护设备.IOC迄今未出售任何7月船货.即便是以后出售,也不会很多."

IOC出售了10万吨6月船期的石脑油.

石脑油价格下降,或也通过刺激更多买家入市而提振了人气.

汽油裂解价差连续第四日下降,达到近六个半月低点每桶4.79美元,因亚洲两大进口国印尼和越南需求低迷.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 757.00 18.00 2.44 739.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 81.77 2.00 2.51 79.77

97号现货汽油GL97-SIN 108.20 0.05 0.05 108.15

95号现货汽油GL95-SIN 105.60 0.50 0.48 105.10

92号现货汽油GL92-SIN 102.55 0.05 0.05 102.50

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.79 -0.26 -5.15 5.05 (完)

--编译 王洋;审校 田建华

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