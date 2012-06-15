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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 20:09 BJT

〔香港个股〕收购LME后港交所将维持派息政策不变--行政总裁李小加

路透伦敦6月15日电---香港交易所(0388.HK)(以下简称港交所)计划维持派息政策不变,之前其同意以14亿英镑收购伦敦金属交易所(LME).

港交所行政总裁李小加表示,港交所计划为LME进行大规模业务扩张,包括引入铁矿石或是非金属大宗商品新合约.

港交所市场发展执行总监Romnesh Lamba表示,如果按照去年的额度,今年来自LME的新费用将使营收增长85%,税后获利增长24%.

李小加还表示,当交易按计划在9月或10月完成后,港交所或将通过发债融资或股权融资.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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