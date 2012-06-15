〔国际油市〕亚洲现货柴油持坚,因炼厂削减产能

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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路透新加坡6月15日电---亚洲柴油现货升水周五持坚,因炼厂削减产能,以及印度检修支撑市场.
指标含硫0.5%的柴油现货升水为每桶0.30美元,5月上半月为平均贴水0.21美元.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)一直在买入柴油,因其炼厂进行检修.同时韩国S-Oil为抗击疲软的需求,已经将产能利用率从100%调低到93%.
交易商称,尽管亚洲最大的进口商印尼需求减少,但这已经给予市场一些临时性的缓解.
不过展望未来,因印度和新加坡的炼厂检修一旦完成,其供应将恢复,市场人气将再次疲软.
一新加坡交易员称,"壳牌的确支撑了市场,但是仅仅(在现货市场)买入支撑几天."
壳牌买入约60万吨10ppm和至少20万吨500ppm的7月柴油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 112.35 0.95 0.85 111.40
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 111.67 0.97 0.88 110.70
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 112.77 -6.08 -5.12 118.85
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 113.87 0.97 0.86 112.90
6月柴油互换 GOSGSWMc1 111.30 1.00 0.91 110.30
7月柴油互换 GOSGSWMc2 111.20 1.05 0.95 110.15(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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