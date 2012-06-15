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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 20:56 BJT

〔国际油市〕亚洲现货柴油持坚,因炼厂削减产能

路透新加坡6月15日电---亚洲柴油现货升水周五持坚,因炼厂削减产能,以及印度检修支撑市场.

指标含硫0.5%的柴油现货升水为每桶0.30美元,5月上半月为平均贴水0.21美元.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)一直在买入柴油,因其炼厂进行检修.同时韩国S-Oil为抗击疲软的需求,已经将产能利用率从100%调低到93%.

交易商称,尽管亚洲最大的进口商印尼需求减少,但这已经给予市场一些临时性的缓解.

不过展望未来,因印度和新加坡的炼厂检修一旦完成,其供应将恢复,市场人气将再次疲软.

一新加坡交易员称,"壳牌的确支撑了市场,但是仅仅(在现货市场)买入支撑几天."

壳牌买入约60万吨10ppm和至少20万吨500ppm的7月柴油.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 112.35 0.95 0.85 111.40

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 111.67 0.97 0.88 110.70

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 112.77 -6.08 -5.12 118.85

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 113.87 0.97 0.86 112.90

6月柴油互换 GOSGSWMc1 111.30 1.00 0.91 110.30

7月柴油互换 GOSGSWMc2 111.20 1.05 0.95 110.15(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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