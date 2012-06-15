标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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* 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 英镑料将录得周线涨幅，因欧元受政治因素打压 路透东京2月24日 - 美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.76，但仍未远离隔夜触及的两周低位112.55，本周迄今下滑0.2%。 美元未能摆脱美联储周三公布的会议记录所带来的压力。该会议记录比一些市场人士原先预期来得温和。 “市场人士仍在消化美联储1月会议记录，而且对这些记录的解读似乎有两个不同的阵营--认为基调更加鹰派或是更显鸽派--目前看来似乎是鸽派解读占了上风，”一家美系银行的私人客户集团投资长Bill Northey表示。 此外，美国财长努钦的讲话也让美元承压。他在上周就职以来的首次电视采访中告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。 努钦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望在国会8月休会前看到税改计
路透上海2月24日 - 中国央行公开市场连续两日净回笼，但银行间市场周五资金面仍未 改稳中偏松局面；央行在TLF（临时流动性便利）到期后祭出定向逆回购，有助于稳定短期 流动性预期，不过由于一季末是表外理财首次纳入MPA考核，市场对3月底资金面的忧虑犹存 。 “感觉整体还行，不跨季的都可以，因为理财（一季末）刚纳入MPA，市场摸不准究竟 会怎样，所以跨季的还是比较谨慎。”华东一银行交易员称。 北京一基金交易员亦谈到，今日资金供给比较充沛，大行多数都有平稳融出，不过长期 资金还是很贵，因为大家觉得3月底可能会比较难。 针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外 理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士 指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。 上述银行交易员还表示，目前不跨季的资金需求都很容易被满足，一个月的同业存单也 相当抢手，而出于季末的担忧，三个月的同业存单需求仍一般，而且价格依