〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,受益于壳牌和兴隆的买盘

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡6月15日电---亚洲燃料油市场以上涨为本周作结,现货升水走坚,受益于壳牌和兴隆在实货市场的买盘.
380-cst燃料油现货升水上涨0.40美元至三周高位每吨4.00美元,而180-cst燃料油升水上涨0.20美元至两周最高每吨4.10美元.
两家公司总计在实货交易窗口买入七笔380-cst燃料油船货.壳牌买进三笔,兴隆买进四笔.所以的交易都以较高升水每吨4.00-4.25美元达成.
一位交易员说:"需求可能由较低的直接价格所引发,"并表示较低的原油价格是目前燃料油价格处在低位的背后原因.
船用燃料油的购买活动也受到了低价格的刺激.
除了需求方面的因素,地区供给减少也提振了市场.7月西方套利船货到岸量在250万吨左右,6月则为420-430万吨.
7月/8月跨月价差升至四个月高位每吨6.75美元,反映出市场的强势.该合约至少有12万吨换手.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 620.60 4.75 0.77 615.85
现货380CST燃料油 FO380-SIN 609.40 6.15 1.02 603.25
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 615.00 0.00 0.00 615.00
380CST船用燃料油升水 5.60 -6.15 -52.34 11.75
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.10 0.20 5.13 3.90
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.00 0.40 11.11 3.60 (完)
--编译 王洋; 审校 田建华
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 英镑料将录得周线涨幅，因欧元受政治因素打压 路透东京2月24日 - 美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.76，但仍未远离隔夜触及的两周低位112.55，本周迄今下滑0.2%。 美元未能摆脱美联储周三公布的会议记录所带来的压力。该会议记录比一些市场人士原先预期来得温和。 “市场人士仍在消化美联储1月会议记录，而且对这些记录的解读似乎有两个不同的阵营--认为基调更加鹰派或是更显鸽派--目前看来似乎是鸽派解读占了上风，”一家美系银行的私人客户集团投资长Bill Northey表示。 此外，美国财长努钦的讲话也让美元承压。他在上周就职以来的首次电视采访中告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。 努钦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望在国会8月休会前看到税改计
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。