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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 21:30 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,受益于壳牌和兴隆的买盘

路透新加坡6月15日电---亚洲燃料油市场以上涨为本周作结,现货升水走坚,受益于壳牌和兴隆在实货市场的买盘.

380-cst燃料油现货升水上涨0.40美元至三周高位每吨4.00美元,而180-cst燃料油升水上涨0.20美元至两周最高每吨4.10美元.

两家公司总计在实货交易窗口买入七笔380-cst燃料油船货.壳牌买进三笔,兴隆买进四笔.所以的交易都以较高升水每吨4.00-4.25美元达成.

一位交易员说:"需求可能由较低的直接价格所引发,"并表示较低的原油价格是目前燃料油价格处在低位的背后原因.

船用燃料油的购买活动也受到了低价格的刺激.

除了需求方面的因素,地区供给减少也提振了市场.7月西方套利船货到岸量在250万吨左右,6月则为420-430万吨.

7月/8月跨月价差升至四个月高位每吨6.75美元,反映出市场的强势.该合约至少有12万吨换手.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 620.60 4.75 0.77 615.85

现货380CST燃料油 FO380-SIN 609.40 6.15 1.02 603.25

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 615.00 0.00 0.00 615.00

380CST船用燃料油升水 5.60 -6.15 -52.34 11.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.10 0.20 5.13 3.90

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.00 0.40 11.11 3.60 (完)

--编译 王洋; 审校 田建华

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